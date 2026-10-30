Giappone, produzione industriale accelera oltre le attese a settembre

(Teleborsa) - Secondo la stima preliminare del Ministero del Commercio Internazionale e dell'Industria giapponese (METI), l'indice della produzione industriale di settembre 2026 ha registrato un aumento del 2,2% su base mensile, accelerando rispetto al -2,4% di agosto. Le stime degli analisti indicavano un +1,2%.



Le previsioni a 1 mese indicano, per ottobre, una crescita della produzione del 5,1%, mentre quelle a due mesi, per novembre, segnalano un +0,8%.



Su base annuale, il dato non destagionalizzato della produzione evidenzia una variazione pari a +1,9%.



A spingere l'aumento mensile della produzione è stato l'incremento sia delle scorte (+2,5%) sia delle consegne (+0,6% su mese).



La ratio scorte/vendite evidenzia una variazione pari a +2%.

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