A Londra, forte ascesa per Babcock International Group

(Teleborsa) - Rialzo per l' azienda britannica specializzata nei servizi di ingegneria, difesa e aerospazio , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,38%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Babcock International Group rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 10,52 sterline. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 10,14. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 10 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```