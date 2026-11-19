(Teleborsa) - Chiusura del 18 novembre
Giornata poco mossa per il cambio Euro / Yen, che chiude la giornata del 18 novembre con una variazione percentuale negativa dello 0,28% rispetto alla seduta precedente.
Lo status tecnico dell'Euro contro Yen giapponese mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 174,49, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 175,69. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 174,09.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)