(Teleborsa) - Anthropic
ha riconosciuto 550 milioni di dollari
alle banche di Wall Street che hanno lavorato alla sua IPO
; una cifra superiore
a quella ottenuta per l'IPO di SpaceX
, che deteneva in precedenza il record per il più grande debutto di sempre.
Lo ha riportato Bloomberg precisando che, secondo l'ultimo documento depositato da Anthropic presso la SEC, il laboratorio di AI ha concordato di corrispondere alle banche – guidate da Goldman Sachs Group
e Morgan Stanley
– una commissione pari a circa 68 punti base, una percentuale all'incirca in linea con quella percepita dagli istituti che hanno curato l'offerta di SpaceX.
Il guadagno complessivo supera i 500 milioni
incassati dalle banche per l'IPO di SpaceX, che aveva raggiunto una valutazione di 86,2 miliardi di dollari.
Goldman Sachs e Morgan Stanley hanno ricoperto i ruoli principali
nell'IPO di Anthropic, mantenendo le stesse posizioni già assunte per SpaceX. Il documento depositato da Anthropic indica il coinvolgimento di altre 20 banche, ognuna delle quali riceverà una quota del capitale totale raccolto nell'offerta.
Secondo i dati elaborati da Bloomberg, anche grazie a SpaceX, nel secondo trimestre le principali banche di Wall Street hanno registrato i ricavi più elevati dal 2021 per attività di consulenza su offerte azionarie
. Goldman Sachs si è collocata al primo posto nella classifica relativa al trimestre conclusosi il 30 settembre.
Anthropic e i suoi sette co-fondatori hanno raccolto 107,3 ??miliardi di dollari
attraverso un'IPO ampliata e un contestuale collocamento privato, segnando il record assoluto
di sempre. Il debutto odierno segnerà la prima quotazione di un'azienda focalizzata principalmente sullo sviluppo dei modelli di intelligenza artificiale più avanzati.