(Teleborsa) - Cresce l'attesa per il debutto di Anthropic
a Wall Street. La società, laboratorio di intelligenza artificiale noto per l'assistente Claude, si prepara infatti a esordire domani in quella che potrebbe essere la più grande IPO di sempre
. Secondo il terzo emendamento al prospetto depositato presso la SEC ieri 17 novembre
, ha intanto ottenuto il via libera alla quotazione delle azioni di Classe A sul Nasdaq Global Select Market.
Secondo quanto riporta Bloomberg, l'azienda starebbe informando i potenziali investitori che prevede di fissare il prezzo delle azioni nella fascia alta o superiore al range previsto tra 70 e 78 dollari
. La domanda è in forte aumento, con sottoscrizioni pari a quasi sette volte l'offerta.
L'IPO riguarda 825 milioni di azioni
e, al prezzo massimo previsto, includendo anche un collocamento privato di 26 miliardi di dollari
, raccoglierebbe 90,4 miliardi di dollari
, superando il record di 75 miliardi di dollari stabilito da SpaceX
, e porterebbe la capitalizzazione di mercato dell'azienda, su base completamente diluita, a circa 1.400 miliardi di dollari
.
L'operazione incrementerà anche il patrimonio personale dei co-fondatori
, incluso l'amministratore delegato Dario Amodei
, che offriranno ciascuno 3,38 milioni di azioni nell'ambito dell'IPO, come emerge dalla documentazione. Ognuno di loro avrebbe un patrimonio netto
di circa 18 miliardi di dollari
, basato sul prezzo di collocamento dell'IPO al punto medio della fascia di prezzo, secondo il Bloomberg Billionaires Index
.