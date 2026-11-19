(Teleborsa) - Si smorza l'entusiasmo su Anthropic
che, pur correndo con un rialzo di circa il 15% a 95,26 dollari
rispetto al prezzo IPO di 83 dollari, segna un netto rallentamento rispetto al balzo iniziale del 34%
e al massimo 115,1 dollari.
"Oggi l’azienda si trova in una posizione finanziaria più solida
e, così facendo, rafforza ulteriormente la nostra determinazione a fare la cosa giusta", ha affermato il CEO Dario Amodei
, intervenendo al Nasdaq. "Se dimostreremo che è possibile fare le scelte giuste in materia di sicurezza e al contempo costruire un’azienda di enorme successo, altri nel nostro settore saranno ispirati a fare lo stesso.”
"Siamo sempre stati onesti sul fatto che questa tecnologia comporti rischi molto concreti", ha aggiunto. L'azienda rimarrà "ossessionata" dal suo impegno a costruire un'IA sicura
, promettendo di non cedere "né alle pressioni commerciali né a quelle politiche".
La presidente Daniela Amodei
, rivolgendosi a coloro che temono l'intelligenza artificiale: "Questa tecnologia ha bisogno di voi, non della vostra fiducia, non del vostro utilizzo, ma della vostra voce. La fine di questa storia non è ancora scritta. L’intelligenza è ora qualcosa che gli esseri umani possono costruire. Ciò che sceglieremo di costruire con essa dipende da tutti noi
".
Premesso ciò, l'Ipo di Anthropic è l'occasione per gli investitori per valutare la crescita di ricavi e costi di calcolo
di un laboratorio AI. Dai documenti depositati, i ricavi della startup sono passati dai 386 milioni del 2024 ai 4,6 miliardi del 2025, per poi raggiungere i 33,2 miliardi nei primi 9 mesi del 2026, di cui 17 miliardi solo nel terzo trimestre. Oltre il 70% dei ricavi deriva da commissioni sul consumo, con i clienti che pagano per la potenza di calcolo usata, con una tariffa calcolata in base ai token, l'unità dati fondamentale letta e scritta dai modelli Claude. La parte residua del fatturato fa capo agli abbonamenti a Claude.
A dispetto dell'accelerazione dei ricavi, la redditività si fa ancora attendere
. Pesano gli investimenti ingenti per i costi di calcolo, la voce di spesa principale. Nel 2026, Anthropic ha avuto una perdita netta di 104 miliardi a fine settembre, con spese di calcolo e infrastrutture per 18,8 miliardi nei primi nove mesi, salite dai 4,4 miliardi dell'anno precedente.