Banche, Colombani (First Cisl): dopo la manovra chiudere in tempi brevi il contratto

(Teleborsa) - "Non possiamo attendere che si concludano tutte le operazioni del risiko bancario per chiudere il rinnovo del contratto nazionale, ma la controversia tra banche e governo sul nuovo contributo richiesto dalla manovra costituisce un fattore che incide sui tempi della trattativa. Il Casl Abi, infatti, ad oggi non ha ancora il mandato per negoziare sulla parte economica". Lo dichiara il segretario generale nazionale First Cisl, Riccardo Colombani, dopo l'incontro di oggi con Abi. Sindacati e Abi torneranno ad incontrarsi l'11 e il 21 dicembre.



"Da parte nostra non intendiamo sottrarci alla responsabilità, intesa come cura del contesto, ma è necessario che lo stesso senso di responsabilità sia esercitato dalle banche: la manovra non può essere un alibi per rimandare ancora per molto la firma del contratto. In ogni caso lo slittamento della conclusione della trattativa - aggiunge - dovrà essere compensato dalla corresponsione degli arretrati. Le banche infatti non potranno ripararsi dietro le eventuali misure a loro carico contenute nella legge di bilancio per ritardare ancora il negoziato sulla parte economica".



"Responsabilità significa anche verificare ed eventualmente sanzionare i comportamenti della controparte. Se necessario, quindi, utilizzeremo tutti gli strumenti consentiti dalla legge e propri dell'azione sindacale, a cominciare - conclude Colombani - dal blocco della contrattazione articolata a livello aziendale e di gruppo".

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