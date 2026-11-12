Scuola, Anief ribadisce criticità Manovra: mancano investimenti per aumento stipendi e buoni pasto

"Anche ieri, durante il sit-in a Roma insieme alla CISL, UIL e SNAS,
come sindacato ANIEF
abbiamo ribadito le carenze della Legge di Bilancio,
soprattutto per quanto riguarda gli investimenti destinati agli aumenti stipendiali, anche per il triennio 2025-2027, e un ulteriore stanziamento per l'incremento delle retribuzioni da inserire nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2025-2027, nella parte normativa".
Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.
"Manca inoltre completamente un investimento per la realizzazione
, finalmente, del buono pasto all'interno della scuola, l'unico comparto rimasto privo di tale forma di welfare. Serve anche un investimento per le figure di sistema,
temi che continuiamo a ribadire con forza durante gli incontri all'ARAN per il rinnovo del contratto 2025-2027.
Continueremo a tenervi informati sul proseguo dell'approvazione della Legge di Bilancio 2027 e sugli emendamenti che il sindacato ANIEF ha fatto presentare, quasi 70",
conclude Cavallini.
"