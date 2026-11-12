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Scuola, Anief ribadisce criticità Manovra: mancano investimenti per aumento stipendi e buoni pasto

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"Anche ieri, durante il sit-in a Roma insieme alla CISL, UIL e SNAS, come sindacato ANIEF abbiamo ribadito le carenze della Legge di Bilancio, soprattutto per quanto riguarda gli investimenti destinati agli aumenti stipendiali, anche per il triennio 2025-2027, e un ulteriore stanziamento per l'incremento delle retribuzioni da inserire nel Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro 2025-2027, nella parte normativa". Lo ha dichiarato Stefano Cavallini, segretario generale Anief.

"Manca inoltre completamente un investimento per la realizzazione, finalmente, del buono pasto all'interno della scuola, l'unico comparto rimasto privo di tale forma di welfare. Serve anche un investimento per le figure di sistema, temi che continuiamo a ribadire con forza durante gli incontri all'ARAN per il rinnovo del contratto 2025-2027.

Continueremo a tenervi informati sul proseguo dell'approvazione della Legge di Bilancio 2027 e sugli emendamenti che il sindacato ANIEF ha fatto presentare, quasi 70", conclude Cavallini.
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