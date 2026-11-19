Banche, Furlan (Uilca): la manovra economica e il rinnovo del Ccnl restano due partite diverse

(Teleborsa) - "Per noi Uilca la manovra economica e il rinnovo del Ccnl restano due partite diverse. Dopodiché siamo consapevoli dello scenario di incertezza nel quale ci muoviamo e prendiamo atto della situazione prospettata oggi da Abi e della richiesta di aspettare maggiore chiarezza". Lo afferma il segretario generale Uilca, Fulvio Furlan, dopo l'incontro di oggi con l'Associazione Bancaria Italiana (Abi) per il rinnovo del Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per il settore del Credito.



"Lo facciamo con senso di responsabilità, ma con lo spirito che, quando questa situazione si sarà chiarita, il tempo passato sarà favorevole a fare un ottimo Contratto Nazionale per le lavoratrici e i lavoratori - aggiunge - In quest'ottica vogliamo affermare e ribadire l'importanza del settore del Credito per la vita del Paese, attraverso la centralità delle persone che vi lavorano. Questo è il vero valore della Piattaforma unitaria che abbiamo presentato come Organizzazioni Sindacali. Allo stesso tempo, il risiko è una partita in campo, che non può però condizionare ulteriormente i tempi e l'esito del rinnovo del Contratto Nazionale, anche perché le Aziende lo stanno portando avanti ben consapevoli delle richieste sindacali".



"Cogliamo inoltre qualche passo in avanti sui temi del benessere lavorativo e del welfare, in merito ai quali daremo un giudizio compiuto nei prossimi incontri, previsti per venerdì 11 e mercoledì 21 dicembre, quando aspettiamo risposte su altri temi normativi. In ogni caso, la valutazione sarà unitaria e complessiva quando saranno chiari tutti gli aspetti normativi, occupazionali, sulla riduzione dell'orario di lavoro e di aumento economico", conclude Furlan.

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