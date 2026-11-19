Banche, Pinton (Unisin/Confsal): incontro positivo in ABI nonostante manovra finanziaria incomprensibile

(Teleborsa) - "Quello odierno è stato un incontro positivo, nonostante le nubi di una manovra finanziaria incomprensibile impattino sul negoziato in maniera estremamente pesante". Lo dice Luca Pinton, Segretario Generale di UNISIN/CONFSAL, parlando al termine dell'incontro in ABI ed esprimendo forte perplessità e incomprensione per una manovra finanziaria che ha un impatto molto elevato per il sistema creditizio.



Il Segretario Generale, in particolare, critica l'articolo 37, il cosiddetto "spalma bonus", che obbliga le Banche a non percepire immediatamente i crediti d'imposta a loro spettanti, ma con un'imposizione unilaterale del Governo, l'erogazione dilazionate in 10 anni. "Questo - spiega Pinton - oltre a pesare fortemente sui bilanci delle Banche, rischia di minare fortemente un fattore importante, che è quello della credibilità tra attori negoziali e imprenditoriali dell'intero sistema Paese".



"In queste condizioni - sottolinea Pinton - diventa difficile affrontare seriamente il rinnovo di un Contratto Nazionale di una categoria importante per l'economica del Paese come quella dei bancari. La trattativa proseguirà con grande serietà e impegno già con gli incontri dell'11 e 21 dicembre sull'altra parte della piattaforma, cioè quella normativa, affrontandola nel suo pieno contesto".



Il Segretario Generale di UNISIN/CONFSAL aggiunge: "Ci auguriamo che chiuse le vicende che condizionano questa trattativa, cioè chiusa la manovra finanziaria, dando certezza di costi alle aziende, e anche quella delle ultime code sul risiko bancario, si proceda immediatamente ad un rinnovo estremamente rapido del Contratto Nazionale, che dovrà concludersi nell'auspicio che sia il migliore contratto mai concluso dalla categoria".



Qualora a fine gennaio la trattativa non prendesse un decollo serio e responsabile, Luca Pinton evidenzia che: "la mobilitazione della categoria sarà unitaria, compatta e fortemente incisiva, sia sul piano nazionale, ma anche trasferendo la lotta - o comunque lo scontro all'interno di ogni banca e di ogni gruppo bancario d'Italia - se non si otterranno le risposte e gli approfondimenti dovuti".



(Foto: © Veerasak Piyawatanakul)

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