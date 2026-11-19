(Teleborsa) - Cesar
, azienda italiana attiva nella distribuzione e vendita di prodotti per la cura della casa, della persona e della bellezza (nota soprattutto per le insegne Acqua & Sapone e La Saponeria), ha emesso con successo titoli obbligazionari senior garantiti a tasso variabile per un ammontare complessivo di 500 milioni di euro
, con scadenza nel 2033. I titoli prevedono un tasso di interesse pari all'EURIBOR a tre mesi (con un limite minimo dello 0%) maggiorato del 3,5% annuo, con revisione trimestrale. I titoli sono quotati sul Luxembourg Stock Exchange e ammessi alla negoziazione sul mercato Euro MTF.
Una parte dei proventi dell'emissione è stata utilizzata per il rimborso dei titoli obbligazionari senior garantiti a tasso variabile precedentemente emessi
dall'emittente, per un valore di 475 milioni di euro e con scadenza nel 2031, comprensivi degli interessi maturati e non ancora corrisposti; tale operazione si è perfezionata il 19 novembre 2026. Borsa Italiana ha quindi revocato il titolo dalla negoziazione, dopo che ieri
ne aveva sospeso le negoziazioni.
I restanti proventi, unitamente alla liquidità disponibile, sono stati impiegati per estinguere alcune posizioni debitorie nell'ambito della linea di credito revolving
dell'emittente, nonché per coprire i costi e le spese sostenuti in relazione alle suddette operazioni.
"Siamo molto soddisfatti del buon esito di questa operazione, nonostante la volatilità del contesto di mercato - ha commentato Enrica Mambelli, CFIO di Cesar
- L'operazione estende il profilo di scadenza del nostro debito, rafforza la flessibilità finanziaria del Gruppo e testimonia la fiducia e le solide relazioni che abbiamo instaurato con i nostri investitori e le controparti finanziarie. Il loro costante sostegno, che poggia sui risultati storici del Gruppo, costituisce una base più solida per la crescita futura di Cesar".