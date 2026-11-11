Cesar, Moody's assegna rating "B2" all'emissione bond senior a tasso variabile da 500 milioni

(Teleborsa) - Moody's ha assegnato oggi il rating B2 all'emissione di obbligazioni senior di Cesar, garantite, a tasso variabile, da 500 milioni di euro. Rimangono invariati tutti gli altri rating e l'outlook stabile della società titolare del 75% di Acqua & Sapone.



L'operazione è a leva neutra, in quanto l'emissione sarà utilizzata per rimborsare le obbligazioni senior garantite a tasso variabile esistenti e per rimborsare parzialmente i prelievi in ??essere nell'ambito della linea di credito revolving super-senior.



Le motivazioni

Il rating B2 di Cesar e l'outlook stabile continuano a riflettere la posizione della società come principale rivenditore di beni di valore non alimentari (NFV) nel mercato italiano della casa e della cura della persona (HPC), con un marchio ben riconosciuto, nonché i trend favorevoli nel segmento retail NFV del mercato HPC italiano. Moody's si aspetta che Cesar continui a crescere in termini di fatturato ed EBITDA.



Per contro, il rating è limitato dalle dimensioni dell'azienda, dalla concentrazione geografica e dall'elevato focus sul mercato HPC, dalla natura competitiva del settore retail e dai rischi operativi legati all'espansione della presenza sul mercato, dall'elevato rapporto di indebitamento rettificato pari a 5,9x al 31 dicembre 2025 e dalle previsioni di una limitata generazione di free cash flow rettificato nei prossimi 12-18 mesi nonché dal rischio di rifinanziamento derivante da acquisizioni o operazioni a favore degli azionisti.



Moody's prevede che il rapporto di indebitamento lordo rettificato di Cesar si riduca a 5,4x e che il suo FCF migliori leggermente nel 2027. L'indebitamento e la generazione di cassa sono rimasti al di fuori delle soglie compatibili con un rating B2 dal 2024, anno in cui è stato assegnato il rating iniziale, e qualsiasi ulteriore ritardo nel miglioramento di questi parametri potrebbe comportare una pressione al ribasso sul rating.



L'outlook

L'outlook stabile riflette le aspettative dell'agenzia di una crescita dei ricavi e dell'EBITDA rettificato, tali che il rapporto di indebitamento rettificato migliori al di sotto di 5,5x, il rapporto (EBITDA meno capex)/interessi rettificato salga al di sopra di 1,5x e la società generi un rapporto FCF/debito rettificato almeno pari a una percentuale " low-single digit". Le prospettive presuppongono inoltre che non vi sia un significativo rifinanziamento derivante da future acquisizioni, rifinanziamenti del debito o distribuzioni agli azionisti, e che la società mantenga un profilo di liquidità adeguato.

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