FAE Technology sale al 100% di Kayser Italia: cambia nome in Kayser Space

(Teleborsa) - FAE Technology , società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel design e produzione di soluzioni per il settore dell'elettronica integrata, ha perfezionato il secondo closing dell'operazione di acquisizione dell'intero capitale sociale di Kayser Italia, oggi Kayser Space, e della sua controllata UK Kayser Space.



Il secondo closing ha comportato il trasferimento del residuo 70,1% del capitale sociale di Kayser Italia, portando al 100% la partecipazione detenuta da FAE Technology. L'operazione dà esecuzione all'accordo vincolante sottoscritto tra le parti e annunciato il 9 settembre 2025, e fa seguito al primo closing del 16 dicembre 2025, relativo al 29,9% del capitale sociale.



Secondo i termini contrattuali già comunicati, il secondo closing prevede un corrispettivo in denaro pari a 0,57 milioni di euro, oltre ad un earn-out di 0,21 milioni di euro legato agli obiettivi di ricavi e retention delle principali risorse manageriali per l'esercizio 2025. Un ulteriore earn-out residuo di 0,09 milioni di euro sarà legato ad obiettivi di ricavo per l'esercizio 2026. È inoltre prevista una ultima tranche di pagamento differito in denaro pari a 1,06 milioni di euro, entro il 19 giugno 2027. Il valore complessivo dell'operazione ammonta a 3,75 milioni di euro, oltre l'earn-out.

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