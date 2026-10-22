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FAE Technology, partnership con Axelera AI per Edge AI per lo spazio

La collaborazione permetterà lo sviluppo del primo Space Edge AI Computer con tecnologia interamente europea

Finanza, Spazio
FAE Technology, partnership con Axelera AI per Edge AI per lo spazio
(Teleborsa) - FAE Technology ha sottoscritto con Axelera AI una partnership che consentirà lo sviluppo del primo Space Edge AI Computer con tecnologia interamente europea.

L'intesa - spiega una nota - contribuisce allo sviluppo di capacità tecnologiche nel campo dell’intelligenza artificiale integrata direttamente nei sistemi spaziali oltre che al rafforzamento della sovranità tecnologica europea in un ambito strategico per l’evoluzione dell’industria e delle infrastrutture impiegate in orbita.

I commenti del management


Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, ha dichiarato: "A un anno dall’ingresso di Kayser Space nel nostro Gruppo, questo accordo apre una nuova fase nel percorso di FAE Technology, mettendo a sistema le competenze tecnologiche del Gruppo e l'expertise di Kayser Space con la tecnologia di Axelera AI. Siamo onorati di avviare questa collaborazione, che rappresenta un’opportunità per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività nell’ambito dell’AI orbitale".

Fabrizio Del Maffeo, CEO di Axelera AI, ha commentato: "Axelera AI nasce con l’obiettivo di portare le capacità dell’intelligenza artificiale in ogni ambito applicativo, terrestre e non. In orbita affrontiamo la stessa sfida che risolviamo a terra: i dati sono ovunque, ma elaborarli vicino alla fonte è complesso. Nello spazio ogni watt conta e ogni megabyte trasmesso a Terra ha un costo. La nostra piattaforma è progettata proprio per rispondere a questi vincoli. Insieme a FAE Technology e Kayser Space, dimostreremo che la tecnologia europea può portare l'intelligenza artificiale là dove i dati vengono generati, anche in orbita".
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