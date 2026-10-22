FAE Technology, partnership con Axelera AI per Edge AI per lo spazio

La collaborazione permetterà lo sviluppo del primo Space Edge AI Computer con tecnologia interamente europea

(Teleborsa) - FAE Technology ha sottoscritto con Axelera AI una partnership che consentirà lo sviluppo del primo Space Edge AI Computer con tecnologia interamente europea.



L'intesa - spiega una nota - contribuisce allo sviluppo di capacità tecnologiche nel campo dell’intelligenza artificiale integrata direttamente nei sistemi spaziali oltre che al rafforzamento della sovranità tecnologica europea in un ambito strategico per l’evoluzione dell’industria e delle infrastrutture impiegate in orbita.



I commenti del management

Gianmarco Lanza, Presidente e Amministratore Delegato di FAE Technology, ha dichiarato: "A un anno dall’ingresso di Kayser Space nel nostro Gruppo, questo accordo apre una nuova fase nel percorso di FAE Technology, mettendo a sistema le competenze tecnologiche del Gruppo e l'expertise di Kayser Space con la tecnologia di Axelera AI. Siamo onorati di avviare questa collaborazione, che rappresenta un’opportunità per rafforzare la sovranità tecnologica e la competitività nell’ambito dell’AI orbitale".



Fabrizio Del Maffeo, CEO di Axelera AI, ha commentato: "Axelera AI nasce con l’obiettivo di portare le capacità dell’intelligenza artificiale in ogni ambito applicativo, terrestre e non. In orbita affrontiamo la stessa sfida che risolviamo a terra: i dati sono ovunque, ma elaborarli vicino alla fonte è complesso. Nello spazio ogni watt conta e ogni megabyte trasmesso a Terra ha un costo. La nostra piattaforma è progettata proprio per rispondere a questi vincoli. Insieme a FAE Technology e Kayser Space, dimostreremo che la tecnologia europea può portare l'intelligenza artificiale là dove i dati vengono generati, anche in orbita".

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