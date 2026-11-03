FAE Technology, accordo con Involve Space per sviluppare missioni nella stratosfera

(Teleborsa) - FAE Technology , gruppo industriale high-tech attivo nella progettazione, ingegnerizzazione e produzione di sistemi avanzati basati sull'elettronica, destinati a mercati ad elevata affidabilità in ambito terrestre e spaziale, attraverso la controllata Kayser Space, specializzata nello sviluppo di sistemi, tecnologie e servizi per la ricerca scientifica in orbita e per l'esplorazione spaziale, ha firmato un accordo quadro di collaborazione con Involve Space, azienda aerospaziale italiana specializzata nello sviluppo e nell'impiego di piattaforme stratosferiche.



Missioni stratosferiche per testare e validare tecnologie innovative, con focus sulle biotecnologie

L'accordo, spiega una nota, ha l'obiettivo di sviluppare missioni nella stratosfera per la sperimentazione, il test e la validazione di tecnologie e payload avanzati, con particolare attenzione al settore delle biotecnologie, ampliando le opportunità di accesso ad ambienti di prova rilevanti per lo sviluppo di applicazioni scientifiche e spaziali.



La collaborazione integra le competenze di Kayser Space nella progettazione e gestione di missioni e payload scientifici con le piattaforme stratosferiche e le capacità operative di Involve Space. L’obiettivo è offrire a imprese, istituzioni e centri di ricerca un ambiente di sperimentazione intermedio tra laboratorio e spazio, nel quale testare e perfezionare le proprie tecnologie senza affrontare fin dalle prime fasi i costi e la complessità di una missione orbitale. La stratosfera rappresenta così un'opportunità per accelerare la maturazione tecnologica, in vista dell'impiego operativo o di una successiva qualificazione spaziale.



Le attività congiunte copriranno l’intero ciclo della missione, dalla definizione dei requisiti e dalla valutazione di fattibilità alla progettazione e integrazione del payload, fino alla preparazione e conduzione del volo e all’analisi dei dati post-missione. La collaborazione potrà riguardare hardware, sottosistemi, sensori, tecnologie di comunicazione e payload innovativi, con particolare attenzione alle esigenze di sviluppo e validazione proprie delle biotecnologie.



David Stefano Zolesi, Amministratore Delegato di Kayser Space, ha commentato: "Una delle principali sfide nello sviluppo delle biotecnologie consiste nel verificare il comportamento delle tecnologie in condizioni rappresentative di ambienti operativi complessi, senza dover sostenere fin dalle prime fasi i costi e la complessità di una missione spaziale. La collaborazione con Involve Space ci permette di estendere le nostre capacità di mission engineering e integrazione dei payload a un ambiente di test molto interessante, creando un percorso concreto tra laboratorio, validazione stratosferica e qualificazione. Per i nostri clienti significa poter disporre di una

soluzione strutturata per testare, perfezionare e validare le proprie tecnologie prima di arrivare all’orbita".



Jonathan Polotto, CEO di Involve Space: "Dietro ogni esperimento scientifico di successo c’è un lungo processo di verifica, iterazione e apprendimento. La stratosfera offre un’opportunità unica per portare questo processo fuori dal laboratorio e in un ambiente operativo reale. Lavorare con Kayser Space significa mettere le nostre capacità di volo a disposizione di un partner con una consolidata esperienza nella progettazione e gestione di missioni e payload scientifici. Insieme possiamo rendere questo percorso più accessibile a ricercatori, istituzioni e imprese che hanno bisogno di validare tecnologie prima di affrontare una missione spaziale".



L’accordo crea inoltre le basi per futuri sviluppi congiunti, tra cui missioni dedicate ai clienti, dimostratori tecnologici, sistemi avanzati di recupero e nuovi servizi commerciali sviluppati a partire dalle competenze complementari delle due aziende.

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