FAE Technology, approvata delega ad aumentare il capitale fino a 15 milioni entro cinque anni

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di FAE Technology ha approvato l’attribuzione al consiglio di amministrazione di una delega ad

aumentare il capitale sociale a pagamento, in una o più volte, anche in via scindibile, per un ammontare massimo complessivo di 15 milioni di euro, comprensivo di eventuale sovrapprezzo.



La delega potrà essere esercitata entro il termine massimo di cinque anni dalla data di iscrizione della deliberazione assembleare e prevede la possibilità di procedere all’aumento di capitale anche mediante compensazione di crediti finanziari, liquidi ed esigibili.



L'operazione potrà avvenire mediante emissione di nuove azioni ordinarie prive di indicazione del valore nominale, aventi le medesime caratteristiche di quelle in circolazione, a un valore di parità contabile implicita non inferiore a 0,03 euro per azione, da offrire in opzione agli aventi diritto ovvero con esclusione o limitazione, totale o parziale, del diritto di opzione.



Contestualmente, l'assemblea ha approvato la revoca, per la parte non ancora eseguita, della precedente delega conferita il 27 ottobre 2023, relativa a un aumento di capitale per un ammontare massimo complessivo di 8 milioni di euro.



La nuova delega consente di disporre di uno strumento di flessibilità finanziaria, da esercitare in funzione delle esigenze della società e delle opportunità che potranno presentarsi nell’ambito del percorso di sviluppo del gruppo, tenendo conto delle condizioni di mercato al momento delle eventuali operazioni.

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