Flaskk, round da 1,5 milioni di euro guidato da Maia Ventures

(Teleborsa) - Flaskk ha annunciato un aumento di capitale di 1,5 milioni di euro per espandere la prima rete di dispenser smart di bevande funzionali per l'ufficio: acque aromatizzate con vitamine e sali minerali per migliorare il benessere al lavoro. Guida il round Maia Ventures, insieme a un pool di business angels e imprenditori di settore.



Con i fondi ottenuti, Flaskk punta a raggiungere entro il 2028 oltre 100.000 lavoratori ogni giorno in centinaia di aziende, espandendo il proprio network prima in Italia e, in una seconda fase, in nuovi mercati Europei. Per farlo, l'azienda ha avviato un piano di assunzioni per l'ampliamento del team commerciale, oggi distribuito fra Piemonte, Lombardia, Toscana, Emilia Romagna e Lazio. La nuova squadra sarà guidata dal Chief of Sales & Marketing Stefano Cavaleri, già Cofondatore di Foorban.



Filiberto Sola, CEO e founder dell'azienda, ha ideato il modello e la tecnologia alla base di Flaskk, dopo un percorso come Advisor di innovazione ed ESG all'interno di Bonetto Group, gruppo industriale multinazionale di famiglia, tra i primi key investor nelle fasi iniziali e partner industriale della startup.



"La nostra missione è unire scienza e tecnologia per aiutare le persone a bere di più, vivere più sane e lavorare meglio. Per questo abbiamo ripensato il tradizionale erogatore di acqua, trasformandolo in un ecosistema connesso per incentivare e monitorare i propri consumi - spiega Filiberto Sola, CEO e founder di Flaskk - Non esiste oggi una soluzione completa, integrata e scalabile che unisca idratazione, benessere, sostenibilità e welfare aziendale: con i fondi appena ottenuti potremo rispondere per primi a un bisogno che in Europa si prepara ad esplodere nei prossimi anni".



"Il mercato delle bevande funzionali è già molto sviluppato negli Stati Uniti mentre in Europa presenta ancora importanti opportunità di crescita - dichiara Andrea Galassi, Founding Partner di Maia Ventures - In questo contesto, Flaskk ha tutte le carte in regola per diventare un protagonista del settore: una tecnologia proprietaria e brevettata che rappresenta un solido vantaggio competitivo, un modello di business scalabile e un team con l'esperienza e le competenze necessarie per accelerarne il go-to-market e l'espansione internazionale".

Condividi

```