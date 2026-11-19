Francoforte: ingrana la marcia Elmos Semiconductor

(Teleborsa) - Effervescente il produttore di semiconduttori per l'automotive , che scambia con una performance decisamente positiva del 4,49%.



Se si analizza l'andamento del titolo con il MDAX su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Lo status tecnico di Elmos Semiconductor mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 110,9 Euro, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 112,5. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 109,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```