Giornata da dimenticare per il mercato americano

(Teleborsa) - Segno meno in chiusura per il listino USA, dopo la pubblicazione dei verbali della Fed. Secondo il documento relativo alla riunione del 27-28 ottobre, quasi tutti i funzionari hanno concordato sul fatto che sarà probabilmente necessario aumentare i tassi di interesse "nei mesi a venire" per riportare l'inflazione al target del 2% in tempi brevi. Gli investitori ora attendono l'IPO di Anthropic, una sorta di cartina al tornasole per il settore dell'intelligenza artificiale dopo lo scandalo che ha colpito il Ceo di Nvidia.



Sessione caratterizzata da ampie vendite, con il Dow Jones che accusa una discesa dell'1,11%, portando avanti la scia ribassista di tre cali consecutivi, avviata lunedì scorso; sulla stessa linea, si posiziona sotto la linea di parità l' S&P-500 , che si ferma a 7.324 punti. Guadagni frazionali per il Nasdaq 100 (+0,42%); sotto la parità l' S&P 100 , che mostra un calo dello 0,28%.



Nell'S&P 500, buona la performance del comparto beni di consumo secondari . Tra i piÃ¹ negativi della lista dell'S&P 500, troviamo i comparti energia (-3,52%), sanitario (-2,18%) e materiali (-1,19%).



Tra i protagonisti del Dow Jones, Walt Disney (+4,63%), Amazon (+3,79%), Cisco Systems (+2,18%) e Honeywell International (+1,72%).



I più forti ribassi, invece, si sono verificati su United Health , che ha archiviato la seduta a -10,20%.



Lettera su Chevron , che registra un importante calo del 4,74%.



Scende Merck , con un ribasso del 3,90%.



Amgen scende del 3,05%.



Tra i protagonisti del Nasdaq 100, Palo Alto Networks (+10,55%), CrowdStrike Holdings (+7,95%), Take-Two Interactive Software (+6,20%) e Fortinet (+5,87%).



Le più forti vendite, invece, si sono abbattute su MicroStrategy Incorporated , che ha terminato le contrattazioni a -6,39%.



Crolla Alnylam Pharmaceuticals , con una flessione del 4,54%.



Vendite a piene mani su CoreWeave , che soffre un decremento del 4,13%.



Pessima performance per Qualcomm , che registra un ribasso del 4,12%.

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