(Teleborsa) - Andamento tonico a Wall Street
trainato dal settore tech in grande fermento
con l'attesissimo debutto odierno di Anthropic
.
La società, guidata da Dario Amodei creatrice della famiglia di modelli Claude, ha fissato il prezzo della sua offerta pubblica iniziale a 83 dollari per azione
, più dell'intervallo di 70-78 dollari atteso, ma, secondo le ultime stime, il titolo dovrebbe aprire a 100 dollari.
In base a quanto riporta il Wall Street Journal, le negoziazioni sul titolo potrebbero incominciare intorno alle 18 italiane
.
Parallelamente, resta l'attenzione sul fronte geopolitico
con il trilaterale Trump-Putin-Xi
, nell'ambito del vertice Apec di Shenzhen
, che ha confermato una identità di vedute dei tre leader mondiali su temi chiave come la necessità di assicurare la stabilità globale e limitare l'uso dell'arma nucleare.
Gli indici
Il Dow Jones
è sostanzialmente stabile e si posiziona su 50.208 punti, mentre, al contrario, performance positiva per l'S&P-500
, che continua la giornata in aumento dello 0,93% rispetto alla chiusura della seduta precedente.
Balza in alto il Nasdaq 100
(+1,97%); sulla stessa tendenza, positivo l'S&P 100
(+1,16%).
Apprezzabile rialzo nell'S&P 500 per i comparti informatica
(+2,47%), telecomunicazioni
(+2,00%) e energia
(+0,86%). Nella parte bassa della classifica dell'S&P 500, sensibili ribassi si manifestano nei comparti beni di consumo per l'ufficio
(-1,84%), materiali
(-0,87%) e sanitario
(-0,57%).
Le trimestrali Walmart
ha archiviato un terzo trimestre 2026 migliore delle attese
con ricavi pari a 188,8 miliardi di dollari, in crescita del 5,2%, o del 4,5% a cambi costanti, a fronte di un consensus di 187,3 miliardi, e alzato le previsioni sull'esercizio fiscale 2027.Warner Music Group
ha chiuso il quarto trimestre con un fatturato aumentato del 7,1% (+7,5% a cambi costanti) a 2 miliardi di dollari mentre l'utile netto è cresciuto di 70 milioni di dollari a 179 milioni.
I dati macro
Sono salite contro le attese le richieste di sussidio alla disoccupazione
negli USA. Nella settimana al 14 novembre, i "claims
" sono risultati pari a 203 mila unità
, in aumento di 1.000 unità rispetto alle 202mila della settimana precedente (riviste da 200 mila), contro aspettative degli analisti per 197 mila.
Peggiora, ben oltre le attese, l'attività del settore manifatturiero nell'area di Philadelphia (Stati Uniti)
. A novembre, l'indice relativo all'attività manifatturiera del distretto Fed di Philadelphia (Philly Fed)
si è portato a 6,3 punti dai 20,9 di ottobre. Si tratta del livello più basso degli ultimi sei mesi e ben al di sotto delle aspettative del mercato, pari a 20 punti.