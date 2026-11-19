(Teleborsa) - ICOP
, società attiva nell'ingegneria del sottosuolo, ha firmato un accordo non vincolante con i soci di S.IN.GE.A. per acquisirne il 90%
. Il corrispettivo indicativo è di circa 7,6 milioni di euro, finanziati con risorse proprie. La notizia è stata comunicata ieri a mercato chiuso
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SINGEA è stata fondata nel 2002, ha sede a Montichiari, in provincia di Brescia, e conta circa 40 dipendenti
. La società esegue indagini geognostiche, geotecniche e ambientali: sondaggi, prove in situ, rilievi sismici e geofisici, monitoraggi geotecnici, strutturali e idrogeologici, caratterizzazione dei siti, pozzi, barriere idrauliche e impianti di bonifica. Nel 2025 ha registrato un valore della produzione di 8,2 milioni di euro, un EBITDA di 1,9 milioni, con un margine del 23%, e un utile netto di 1,3 milioni. A fine anno disponeva di una cassa netta di 2,1 milioni.
Gli accordi definitivi sono attesi entro fine 2026. L'operazione rientra nella strategia di crescita per linee esterne prevista dal Piano 2026-2029
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Per Banca Akros (rating sospeso) l'operazione conferma la capacità di ICOP di chiudere rapidamente acquisizioni mirate, a valutazioni interessanti e con un forte razionale industriale
. Il broker ha calcolato i multipli impliciti sui dati 2025: equity value del 100% pari a circa 8,4 milioni di euro; enterprise value di circa 6,3 milioni; EV/EBITDA di circa 3,3 volte, EV/valore della produzione di circa 0,8 volte e P/E di circa 6,5 volte; aumento dell'indebitamento netto consolidato di ICOP alla chiusura di circa 5,5 milioni. Akros sottolinea che SINGEA porta attività ad alto margine e generatrici di cassa, con rischi limitati per il bilancio. L'acquisizione dovrebbe migliorare sia i margini del gruppo, dato che SINGEA ha un margine EBITDA del 23% contro il 18-19% di ICOP, sia l'utile per azione, con un effetto dell'1-2% sull'EPS 2027. L'impatto su conto economico e debito resta comunque contenuto. Il broker conferma le stime in attesa degli accordi definitivi.
Anche Kepler Cheuvreux (Buy, target 34 euro) giudica positivamente l'operazione. Gli analisti stimano un multiplo EV/EBIT di 4,9 volte, ipotizzando ammortamenti per circa 0,6 milioni. Il contributo all'EBITDA consolidato è limitato, intorno al 2%. Kepler sottolinea però che l'acquisizione rafforza l'integrazione verticale di ICOP, che porterà al proprio interno le indagini preliminari sul terreno
. Ciò dovrebbe migliorare progettazione, efficienza esecutiva e gestione del rischio, soprattutto nel microtunnelling, dove condizioni impreviste del sottosuolo possono pesare su costi, tempi e margini. L'esperienza ambientale di SINGEA completa inoltre le attività di bonifica del gruppo, coprendo il ciclo dalla caratterizzazione iniziale del sito al monitoraggio delle acque sotterranee dopo i lavori. Per Kepler l'approccio potrebbe essere replicato in altre nicchie dell'ingegneria specialistica. Gli analisti ricordano che l'accordo segue quello, più grande, per Ediltunnel, annunciato a settembre.Alantra
(Buy, target 35,2 euro) parla di un'acquisizione piccola ma strategicamente rilevante
. Secondo la banca d'affari rafforza la strategia di consolidamento industriale di ICOP dopo il ritiro dalla contesa per Trevi
. Sui dati 2025 SINGEA rappresenta l'1,9% dei ricavi di ICOP e il 2,2% dell'EBITDA adjusted. Il suo margine del 23% si confronta però con il 19,8% di ICOP, e il multiplo di acquisizione appare interessante rispetto alla valutazione a cui tratta il titolo ICOP. Dopo AGH, Palingeo ed Ediltunnel, l'operazione dimostra secondo Alantra la capacità del management di realizzare acquisizioni mirate e complementari con disciplina finanziaria. Data la dimensione ridotta e la natura preliminare dell'accordo, gli analisti non vedono al momento impatti significativi su stime e valutazione.