imprese, incertezza globale pesa su quasi sei aziende su dieci

Tagliacarne: tra le imprese che avvertono l’impatto delle tensioni internazionali, il 68,5% al Centro-Nord e il 62,8% al Mezzogiorno teme un fatturato inferiore al potenziale

(Teleborsa) - Guerre, tensioni geopolitiche, instabilita` energetica e restrizioni commerciali stanno trasformando l’incertezza in una variabile strutturale per le imprese italiane. Il 58,6% delle aziende del Centro-Nord e il 57,9% di quelle del Mezzogiorno dichiara che l’attuale

contesto internazionale ha aumentato molto o abbastanza l’incertezza sulle attivita` e sulle prospettive di business. E' quanto emerge da una survey 2026 del Centro Studi Tagliacarne su un campione rappresentativo di 4.500 imprese manifatturiere e dei servizi, che verranno presentati, oggi 18 novembre, a Salerno Export Hub, presso la Stazione Marittima di Salerno.



Salerno Export Hub e` un’iniziativa promossa dalla Camera di Commercio di Salerno insieme a Unioncamere, Promos Italia e AICE, dedicata all’internazionalizzazione delle imprese, riunisce istituzioni, operatori e aziende per approfondire scenari globali, strumenti di sostegno all’export e opportunita` di accesso ai mercati esteri.



Per le aziende che avvertono l’impatto dell’incertezza, il primo elemento di pressione e` la volatilita` dei costi energetici e delle materie prime: la indica il 60,7% delle imprese meridionali e il 54,3% di quelle del Centro-Nord. Le differenze territoriali emergono anche sul versante della domanda: l’instabilita` dei mercati e` segnalata dal 42,7% al Centro-Nord e dal 34,1% nel Mezzogiorno. I dazi e

le restrizioni commerciali sono citati dal 17,9% delle imprese del Centro-Nord e dal 15,9% di quelle del Sud.



L’incertezza si ri?lette sulle prospettive economiche. Tra le imprese che ne dichiarano un impatto, il 68,5% al Centro-Nord e il 62,8% nel Mezzogiorno prevede nei successivi dodici mesi un fatturato inferiore a quello raggiungibile in uno scenario piu` stabile. Tra coloro che prevedono una riduzione, il 18,5% al Centro-Nord e il 22,2% nel Mezzogiorno stima una perdita superiore al 10%.



La gestione del rischio resta un terreno di attenzione: dispone di strategie strutturate il 12,6% delle imprese del Centro-Nord e il 7,9% di quelle meridionali. Al tempo stesso, l’analisi Tagliacarne delle esportazioni di Salerno, utilizzata come caso di studio territoriale, mostra capacita` di tenuta in occasione di diversi shock: durante il secondo trimestre 2020 l’export provinciale diminui` del 4,7%

contro il -27,9% nazionale; nel primo semestre 2026, in un nuovo contesto di tensioni sui commerci, le esportazioni salernitane sono cresciute del 9,5% contro il +4,5% dell’Italia. Si tratta di variazioniin valore, che non dimostrano da sole una relazione causale con i singoli eventi internazionali.

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