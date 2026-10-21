ELITE amplia il proprio ecosistema con 17 nuove società italiane

(Teleborsa) - ELITE, l'ecosistema di Euronext che supporta le piccole e medie imprese (PMI) a crescere e ad accedere ai mercati dei capitali privati e pubblici, ha dati il benvenuto a 17 società italiane. La nuova classe rappresenta 11 settori chiave per l'economia del Paese e un fatturato aggregato di 608 milioni di euro, pronte ad implementare le proprie strategie di sviluppo ed espansione nei mercati interni ed esteri. Il percorso ELITE avvicina le aziende dell'ecosistema all'adozione di strumenti di finanza alternativa e offre programmi di formazione dedicati al management.



Si tratta di: Alumec, Be Packaging, Campoverde, Cianciòlo Group, Coroxal, Deltha Pharma, Easynet, Fortore Energia, Fainplast, Master Group, PRT Group, Pagliaccia, Pennelli Boldrini, Solesi, Tecalco, Wage Italia, Selezione Baladin.



"Ogni nuova classe che entra in ELITE racconta una storia di ambizione, crescita e visione imprenditoriale - ha detto Marta Testi, AD di ELITE - Gruppo Euronext - Le 17 società che accogliamo oggi rappresentano undici comparti chiave dell'economia italiana e testimoniano la capacità delle nostre imprese di innovare, competere e creare valore. Attraverso ELITE, continuiamo a costruire una comunità di imprenditori che condividono esperienze, competenze e relazioni strategiche per affrontare con maggiore forza le sfide della crescita e dell'internazionalizzazione".



ELITE oggi conta più di 2.100 realtà imprenditoriali e una rete di 200 partner istituzionali in tutta Europa. Attive in 24 Paesi e ripartite su 36 settori chiave, le aziende partecipanti hanno un fatturato aggregato di 230 miliardi di euro. Oltre a registrare quasi 2.000 operazioni di M&A per 63 miliardi di euro da parte di 611 imprese, 71 società del network si sono quotate, raccogliendo oltre 5 miliardi di euro. Inoltre, ELITE ha supportato 156 aziende nell'emissione di 221 obbligazioni societarie del valore di 2,4 miliardi di euro.

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