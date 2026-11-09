Manovra, Unioncamere: "su efficientamento Camere di commercio non possono fare controlli tecnici"

Chiesti più fondi per le Camere all’estero e voucher per l’Ia alle Pmi

(Teleborsa) - "È la prima legge di bilancio a Pnrr ultimato, quindi senza le relative risorse, una buona parte delle quali era rivolta al sistema delle imprese". Lo ha detto il segretario generale di Unioncamere, Giuseppe Tripoli, in audizione sulla manovra 2027. Sull'articolo 83, che sostiene l'efficientamento energetico delle Pmi non energivore, ha condiviso l'impianto, ma ha chiesto di correggere il ruolo delle Camere di commercio: "Non svolgono controlli documentali e tecnici come viene previsto nel testo. Queste verifiche sono estranee alla loro missione, alle loro competenze e anche alle loro capacità".



L'efficientamento, ha aggiunto, "va considerato come un vero investimento e non come un costo": l'Agenzia internazionale dell'energia stima risparmi dell'8% circa, "alcuni miliardi". La proposta è usare il modello dei Punti impresa digitale per l'accompagnamento delle aziende più piccole.



Export e innovazione



Nel 2025 l'export ha sfiorato i 650 miliardi: "Vanno presidiati i mercati e ampliato il numero degli esportatori", con circa 20mila Pmi che potrebbero internazionalizzarsi. Le 84 Camere italiane all'estero mobilitano circa 40 milioni di entrate proprie e assistono circa 50mila Pmi, ma "il concorso dello Stato è veramente bassissimo" (circa un decimo) ed è stato tagliato di un paio di milioni nel 2026: Unioncamere chiede "ben più dei 2 milioni". Sull'intelligenza artificiale, solo il 53% delle grandi aziende l'ha adottata e la quota tra le piccole "è drammaticamente bassa": "Se non sei attrezzato non vieni più considerato" come fornitore. Servono "misure finanziarie ad hoc" con interventi "quasi one to one", come voucher digitali e crediti d'imposta.



Camere di commercio e lavoro



Sull'articolo 66, Tripoli ha chiesto "non ulteriori tagli": le limitazioni al turnover "non si possono applicare al sistema camerale", che in dieci anni ha perso oltre il 24% del personale. Il versamento allo Stato dei risparmi di gestione "contraddice la sentenza della Corte costituzionale" e, se una nuova pronuncia lo confermasse, sarebbe "una norma incostituzionale". Sul lavoro, con occupazione record, "il 47% delle imprese fatica a trovare i profili ricercati" e molti giovani laureati lasciano il Paese: chiedono "salari più competitivi".

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