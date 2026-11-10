Istat, multinazionali estere in Italia valgono 196 miliardi di valore aggiunto

Il 41,2% della spesa in R&S. Francia prima per addetti, davanti agli Usa.

(Teleborsa) - Nel 2024 le imprese a controllo estero producono 196 miliardi di euro di valore aggiunto (+4,1% sul 2023), un aumento determinato interamente dai servizi (+6,7%), mentre l'industria in senso stretto cala dello 0,7%. Lo indica il report Istat "Struttura e competitività delle imprese multinazionali". Le multinazionali estere, provenienti da 108 Paesi, sono attive con 19.321 controllate (+2,6%), occupano oltre 1,9 milioni di addetti (+3,8%) e fatturano 871 miliardi (-1,8%). Rappresentano lo 0,4% delle imprese, ma il 10,1% degli addetti, il 17,8% del valore aggiunto e il 21,0% del fatturato.



La spesa in ricerca e sviluppo supera i 7 miliardi (+10,7%, trainata dall'industria in senso stretto, +14%, contro il +2,6% dei servizi) e pesa per il 41,2% del totale delle imprese, +2,9 punti sul 2023.



Scambi e produttività



Le multinazionali estere realizzano il 35,4% delle esportazioni nazionali di merci (quasi 200 miliardi, -1,7%) e attivano il 49,3% dell'import (quasi 220 miliardi, -3,7%). La quota intra-gruppo è del 45,4% per l'export e del 68,8% per l'import. Il peso è più alto nella farmaceutica (60,2% dell'export, 71,3% dell'import) e negli autoveicoli (52,9% e 69,5%). Le controllate estere hanno in media 98,6 addetti, contro 3,6 delle imprese non multinazionali, e una produttività di 102,8mila euro per addetto contro 64,9mila.



Paesi di origine



Per la prima volta la Francia è prima per addetti (2.662 imprese, oltre 366mila addetti), davanti agli Stati Uniti (2.564 imprese, quasi 363mila), che restano primi per valore aggiunto (22,2% contro 18,8%) e per spesa in R&S (24,0% contro 8,9%). Seguono la Germania (2.739 imprese, oltre 241mila addetti). L'Unione europea pesa per il 57,7% delle imprese a controllo estero.



Le multinazionali italiane



All'estero operano 26.935 controllate italiane (+6,6%) in 175 Paesi, con quasi 1,8 milioni di addetti (+4,4%) e 576 miliardi di fatturato (+2,9%). La componente estera assorbe il 45,5% degli addetti e il 36,9% del fatturato. Nell'industria crescono altri mezzi di trasporto, legno-carta-stampa, gomma e plastica e alimentare; nei servizi le attività professionali, scientifiche e tecniche. Per i nuovi investimenti all'estero realizzati o programmati per il 2025, la motivazione principale è l'accesso a nuovi mercati (75,7% nell'industria, 74,4% nei servizi), seguita da qualità e nuovi prodotti e da competenze tecniche.



Hanno investito o progettato l'46,2% dei grandi gruppi industriali (40,7% nei servizi), contro il 14,5% e il 21,4% dei medi e il 7,4% e 5,6% dei piccoli. Gli accordi commerciali sono la forma di collaborazione più diffusa (61,0%).

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