Londra: andamento rialzista per Smiths Group
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi, con una variazione percentuale del 2,18%.
Il movimento di Smiths Group, nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100, rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.
Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Smiths Group, con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 25,91 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 26,42 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 25,61.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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