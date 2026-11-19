Londra: andamento rialzista per Smiths Group

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi , con una variazione percentuale del 2,18%.



Il movimento di Smiths Group , nella settimana, segue nel bene e nel male l'andamento del FTSE 100 , rendendo il titolo fortemente influenzato dal mercato di riferimento e meno da notizie inerenti alla società stessa.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Smiths Group , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 25,91 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 26,42 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 25,61.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```