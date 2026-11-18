Londra: si concentrano le vendite su Smiths Group

(Teleborsa) - Ribasso composto e controllato per la società che produce attrezzature di rilevamento degli esplosivi , che presenta una flessione del 2,43% sui valori precedenti.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Smiths Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo status tecnico di Smiths Group mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 25,2 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 26,26. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 24,75.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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