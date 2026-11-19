Londra: andamento sostenuto per Games Workshop

(Teleborsa) - Bene la società inglese che produce figurine e giochi , con un rialzo del 2,07%.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Games Workshop rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, Games Workshop è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 173,7 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 170,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 176,6.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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