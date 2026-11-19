Londra: andamento sostenuto per Games Workshop
(Teleborsa) - Bene la società inglese che produce figurine e giochi, con un rialzo del 2,07%.
Il confronto del titolo con il FTSE 100, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Games Workshop rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, Games Workshop è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 173,7 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 170,8. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 176,6.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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