Londra: andamento sostenuto per Games Workshop

(Teleborsa) - Rialzo marcato per la società inglese che produce figurine e giochi , che tratta in utile del 3,08% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Games Workshop più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE 100 . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La struttura di medio periodo resta connotata positivamente, mentre segnali di contrazione emergono per l'impostazione di breve periodo costretta a confrontarsi con la resistenza individuata a quota 172,8 sterline. Ottimale ancora il ruolo funzionale di supporto offerto da 167,4. Complessivamente il contesto generale potrebbe giustificare una continuazione della fase di consolidamento verso quota 163,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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