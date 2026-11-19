Londra: scambi in positivo per Airtel Africa

(Teleborsa) - Rialzo marcato per l' azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa , che tratta in utile del 3,09% sui valori precedenti.



Se si analizza l'andamento del titolo con il FTSE 100 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il contesto tecnico generale evidenzia implicazioni ribassiste in via di rafforzamento per Airtel Africa , con sollecitazioni negative tali da forzare i livelli verso l'area di supporto stimata a 2,759 sterline. Contrariamente alle attese, invece, sollecitazioni rialziste potrebbero spingere i prezzi fino a quota 2,849 dove staziona un importante livello di resistenza. Il dominio dei ribassisti alimenta attese negative per la prossima sessione con target potenziale posto a quota 2,715.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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