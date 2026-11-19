Lottomatica: Ilex supera l'1% nello short, Capital Fund Management aumenta, Capula sotto soglia

(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Lottomatica , operatore del settore dei giochi quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Ilex Capital Partners ha aumentato ieri la propria posizione all'1,01% (rispetto allo 0,95% datato 16 novembre 2026). È il sesto aumento consecutivo dal 6 novembre, quando il fondo era tornato sopra soglia con lo 0,57%. Ha aumentato anche Capital Fund Management, all'1,51% (rispetto all'1,44% datato 9 novembre 2026). Capula Investment Management è invece sceso sotto soglia con lo 0,49% (rispetto allo 0,5% datato 6 novembre 2026).



Immutate le posizioni di BlackRock Financial Management (0,51% al 9 novembre), Citadel Advisors (0,72% al 6 novembre) e Millennium International Management (0,6% all'11 novembre 2026).



La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).

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