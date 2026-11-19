Lottomatica: Ilex supera l'1% nello short, Capital Fund Management aumenta, Capula sotto soglia
(Teleborsa) - Variano le posizioni short su Lottomatica, operatore del settore dei giochi quotato su Euronext Milan. Secondo l'aggiornamento Consob sulle posizioni nette corte (PNC), Ilex Capital Partners ha aumentato ieri la propria posizione all'1,01% (rispetto allo 0,95% datato 16 novembre 2026). È il sesto aumento consecutivo dal 6 novembre, quando il fondo era tornato sopra soglia con lo 0,57%. Ha aumentato anche Capital Fund Management, all'1,51% (rispetto all'1,44% datato 9 novembre 2026). Capula Investment Management è invece sceso sotto soglia con lo 0,49% (rispetto allo 0,5% datato 6 novembre 2026).
Immutate le posizioni di BlackRock Financial Management (0,51% al 9 novembre), Citadel Advisors (0,72% al 6 novembre) e Millennium International Management (0,6% all'11 novembre 2026).
La percentuale fornita dalla Consob è il rapporto percentuale fra il numero di azioni che compongono la PNC e il capitale sociale dell'emittente. Sono oggetto di pubblicazione da parte di Consob le posizioni nette corte che: sono di entità pari o superiore allo 0,5% del capitale sociale della società quotata considerata; oppure hanno raggiunto la soglia dello 0,5% e sono state quindi pubblicate, ma successivamente sono diminuite al di sotto della soglia dello 0,5% (queste PNC sono pubblicate un'ultima volta con l'indicazione dell'ultimo valore disponibile sotto lo 0,5%).
```