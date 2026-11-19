New York: calo per Kroger

(Teleborsa) - Seduta in ribasso per il distributore di prodotti alimentari , che mostra un decremento del 2,95%.



Se si analizza l'andamento del titolo con l' S&P-500 su base settimanale, si scopre che il titolo mostra un perfetto allineamento rispetto all'indice di riferimento, in termini di forza relativa.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di Kroger . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 68,13 USD, con il supporto più immediato individuato in area 66,36. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 65,71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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