Palo Alto acquisisce Applied Compute per 4,5 miliardi dopo un primo trimetre in crescita oltre le attese

Guidance 2027 rivista al rialzo

(Teleborsa) - Palo Alto Networks , leader globale nella sicurezza informatica basata sull'intelligenza artificiale, ha concordato l'acquisizione della piattaforma per modelli di AI Applied Compute, in un'operazione interamente basata su azioni dal valore di 4,5 miliardi di dollari.



L'acquisizione di Applied Compute – che gestisce una piattaforma dedicata all'addestramento e al perfezionamento di modelli di intelligenza artificiale personalizzati e "open-weight" – dovrebbe concludersi nel terzo trimestre dell'anno fiscale 2027.



Palo Alto ritiene che il futuro dell'IA in ambito aziendale sarà ibrido e che gran parte delle imprese farà affidamento su modelli open-source e "open-weight", ottimizzati in base alle proprie specifiche esigenze in termini di dati, costi e controllo. "Attualmente, nessun grande fornitore è in grado di offrire tali modelli garantendo al contempo la massima sicurezza; con l'acquisizione di Applied Compute, Palo Alto Networks punta a colmare questa lacuna2, si legge in una nota della società di Santa Clara. "Le aziende saranno così in grado di addestrare, adattare e implementare modelli di IA "open-weight" con una sicurezza integrata, sia nel cloud pubblico che in ambienti sovrani, migliorando la conformità normativa e il proprio profilo di sicurezza. Applied Compute continuerà a servire le aziende "AI-native", le realtà nate nel mondo digitale e le grandi imprese, mentre Palo Alto Networks estenderà l'accesso alla piattaforma alla propria base clienti globale".



L'annuncio è coinciso con la pubblicazione dei risultati del primo trimestre di Palo Alto Networks, che ha presentato previsioni di vendita trimestrali e annuali superiori alle stime degli analisti.



I risultati del primo trimestre 2027



Palo Alto ha chiuso il primo trimestre del 2027, terminato il 31 ottobre 2026, con fatturato totale cresciuto del 39% su base annua a 3,44 miliardi di dollari. L'ARR (Annual Recurring Revenue) per la categoria Next-Generation Security (NGS) è balzato del 66% a 9,73 miliardi.



L'utile operativo rettificato è stato pari a 1,1 miliardi, rispetto ai 746 milioni del primo trimestre 2026. L'utile netto rettificato si è attestato a 881 milioni, ovvero 1,05 dollari per azione diluita, dai 662 milioni, o 0,93 dollari per azione diluita, di un anno prima.



Il flusso di cassa disponibile (free cash flow) rettificato è stato pari a 1,9 miliardi, rispetto agli 1,7 miliardi di dollari del primo trimestre dell'anno fiscale 2026, con il relativo margine pari al 56,2%.



Numeri che battono le stime



Il trimestre ha superato le stime degli analisti che si erano fermate a 3,3 miliardi per i ricavi totali e a poco meno di 1 dollaro per l'utile per azione.



Stime 2027 viste al rialzo



L'azienda di sicurezza informatica ha inoltre alzato le stime sull'utile rettificato per l'anno fiscale, in un contesto in cui le imprese cercano di rafforzare le proprie reti per far fronte ai crescenti rischi di sicurezza legati all'intelligenza artificiale. Palo Alto prevede ora un utile rettificato compreso tra 4,26 e 4,30 dollari per azione. Il dato è superiore alla precedente previsione, compresa tra 4,16 e 4,19 dollari, e batte la stima media di Wall Street, pari a 4,18 dollari.



È stata inoltre rivista al rialzo la previsione sugli ARR relativi alle soluzioni di sicurezza di nuova generazione, ora compresi tra 11,475 e 11,525 miliardi di dollari, pari a una crescita su base annua dal 26% al 27%.



Il commento del presidente e Ad Nikesh Arora



"Abbiamo iniziato l'anno con forza, registrando un primo trimestre da record e ottenendo uno dei migliori risultati di sempre in termini di ARR (ricavi ricorrenti annuali) per il segmento NGS, mentre i nostri clienti si rivolgono a noi per proteggersi da un panorama di minacce senza precedenti".



"Poiché l'intelligenza artificiale sta trasformando il panorama delle minacce, dobbiamo evolverci costantemente per proteggere i nostri clienti e consentire loro di adottare l'IA in modo sicuro. A tal fine, siamo lieti di annunciare l'intenzione di acquisire Applied Compute; ciò ci permetterà di offrire ai nostri clienti modelli "open weight" sicuri e di accelerare l'adozione dell'IA in ambito aziendale".









(Foto: Radission US su Unsplash)

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