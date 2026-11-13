Applied Materials, trimestrale oltre le attese con fatturato +53% ed eps adj +92%

(Teleborsa) - Applied Materials ha registrato conti oltre le attese con un un fatturato record nel quarto trimestre di 10,41 miliardi di dollari (+53%), a fronte di una previsione di 10,3 miliardi. Il margine lordo si è attestato al 50,4% (+240 punti base) mentre l'utile operativo è stato pari a 3,66 miliardi di dollari, il 35,1% del fatturato, e l'utile per azione (EPS) a 3,40 dollari (+43%).



A livello rettificato, la società ha riportato un margine lordo del 50,6% (+250 bp), un utile operativo di 3,68 miliardi di dollari, pari al 35,3% del fatturato, e un EPS top di 4,16 dollari (+92%), che si confronta con un consensus di 4,06 dollari.



Nell'intero esercizio, Applied Materials ha generato un fatturato di 34,45 miliardi di dollari (+21%) e riportato un margine lordo del 50,0% (+130 bp), un utile operativo di 11,09 miliardi di dollari, pari al 32,2% del fatturato, e un EPS di 12,62 dollari (+46%).



Su base rettificata, la società ha riportato un margine lordo del 50,1% (+130 bp), un utile operativo di 11,42 miliardi di dollari (33,1% del fatturato) e un EPS di 12,89 dollari (+37%).



La società si attende, in media, per il primo trimestre, ricavi a 11,1 miliardi e un utile per azione di 4,35 dollari.



"Applied Materials ha registrato risultati record nell'anno fiscale 2026 e siamo sulla buona strada per far crescere la nostra attività di sistemi a semiconduttore di oltre il 40% nel corso del 2026", ha affermato Gary Dickerson, Presidente e CEO. "L'IA continua ad alimentare una forte domanda incrementale di semiconduttori e Applied ha creato il portafoglio più adatto per far progredire la roadmap del calcolo basato sull'IA, ponendoci in un'ottima posizione per una crescita pluriennale dei ricavi e degli utili."



"Grazie alla leadership tecnologica nelle aree più critiche del mercato delle apparecchiature per la fabbricazione di wafer, Applied Materials ha incrementato il fatturato del quarto trimestre fiscale del 53% su base annua e l'utile per azione non-GAAP del 92%", ha aggiunto Brice Hill, Vicepresidente senior e CFO. "Abbiamo generato un flusso di cassa libero trimestrale record di2,6 miliardi di dollarie distribuito su2,4 miliardi di dollariagli azionisti, incluso il più grande riacquisto trimestrale di azioni proprie degli ultimi otto anni."

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