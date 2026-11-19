Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per SOL

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,81%.



Il confronto del titolo con il FTSE Italia Mid Cap , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di SOL rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni di breve periodo di SOL sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 67,9 Euro. Possibile una discesa fino al bottom 66,4. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 69,4.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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