Piazza Affari: risultato positivo per SOL
(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari, in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SOL più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di SOL. Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 64 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 62,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 62.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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