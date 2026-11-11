Piazza Affari: risultato positivo per SOL

(Teleborsa) - Apprezzabile rialzo per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , in guadagno dell'1,92% sui valori precedenti.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SOL più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





Il panorama di medio periodo conferma la tendenza rialzista di SOL . Tuttavia, l'esame della curva a breve, evidenzia un rallentamento della fase positiva al test della resistenza 64 Euro, con il supporto più immediato individuato in area 62,8. All'orizzonte è prevista un'evoluzione negativa nel breve termine verso il bottom identificato a quota 62.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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