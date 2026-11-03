Piazza Affari: balza in avanti SOL

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,99%.



La tendenza del titolo analizzata su base settimanale mostra un andamento analogo a quello del FTSE Italia Mid Cap . Ciò significa che il titolo viene supportato da elementi provenienti dal mercato piuttosto che da notizie legate alla società stessa.





Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 62,27 Euro, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 60,47. L'equilibrata forza rialzista di SOL è supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 64,07.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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