Piazza Affari: scambi al rialzo per SOL

(Teleborsa) - Scambia in profit il produttore di gas medicali, industriali e agroalimentari , che lievita del 3,30%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di SOL più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve di SOL è in rafforzamento con area di resistenza vista a 66,6 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 64,2. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 69.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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