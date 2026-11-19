Piazza Affari: preme sull'acceleratore Saipem

(Teleborsa) - Brilla la società di servizi e soluzioni per il settore energia e infrastrutture , che passa di mano con un aumento del 6,13%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE MIB . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Saipem rispetto all'indice di riferimento.





Il quadro tecnico della società ingegneristica italiana segnala un ampliamento della linea di tendenza negativa con discesa al supporto visto a 4,21 Euro, mentre al rialzo individua l'area di resistenza a 4,319. Le previsioni sono di un possibile ulteriore ripiegamento con obiettivo fissato a 4,142.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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