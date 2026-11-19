Piquadro, semestre con ricavi e utili in calo ma fiducia sull'intero esercizio

Palmieri: "Per il trimestre in corso stimiamo un ritorno a una leggera crescita"

(Teleborsa) - Il cda di Piquadro ha approvato la relazione semestrale al 30 settembre 2026: ricavi consolidati a 85,6 milioni di euro (-3,1% da 88,4), ebitda a 13,7 milioni (16,0), ebit a 3,8 milioni (7,5) e utile netto di gruppo a 2,2 milioni (5,1). La posizione finanziaria netta è negativa per 48,2 milioni, in miglioramento di 6,4 milioni sul 30 settembre 2025 e comprensiva di 57,3 milioni di debiti Ifrs 16; quella adjusted è positiva per 9,2 milioni, con un miglioramento di 7,8 milioni.



Per marchio, Piquadro cala del 5,2% a 34,7 milioni (dos +6,8%, e-commerce +39,3%, wholesale -19,1%), The Bridge del 6,4% a 16,8 milioni (e-commerce +37,7%, wholesale -14,2%) e Lancel cresce dello 0,8% a 34,2 milioni (e-commerce +27,8%). In Italia i ricavi calano del 7,8% a 38,3 milioni, in Europa dello 0,2% a 44,8 milioni, mentre il resto del mondo sale del 28,7% a 2,5 milioni. L'ebitda scende per tutti i marchi, a 5,1 milioni per Piquadro, 4,1 per The Bridge e 4,4 per Lancel, per le dinamiche del wholesale e i costi di marketing del 150º anniversario di Lancel.



Le dichiarazioni



"Il percorso di razionalizzazione della rete wholesale ha inciso sul fatturato di gruppo negli ultimi trimestri, ma sta iniziando a dare i suoi frutti: nel secondo trimestre il calo dei ricavi si è sensibilmente ridotto e le nostre stime per il trimestre in corso indicano un ritorno a una leggera crescita", ha dichiarato il presidente e ad Marco Palmieri. "Particolarmente significativa è la dinamica dei canali diretti e dell'e-commerce, che confermano la bontà della scelta di rafforzare il rapporto diretto con il consumatore. La redditività risente, oltre che della contrazione dei ricavi, dell'aumento degli investimenti in marketing e tecnologia, strategici per conoscere meglio i clienti. La posizione finanziaria netta mostra un importante miglioramento, a dimostrazione che una rigorosa disciplina commerciale produce risultati concreti".



Outlook



"Per la chiusura dell'esercizio prevediamo un ulteriore miglioramento dell'andamento dei ricavi e della redditività, pur in un contesto di forte volatilità e tenendo conto dell'elevata concentrazione delle vendite nel periodo del Black Friday e delle festività natalizie", ha aggiunto Palmieri. Il management "crede di poter ottenere risultati operativi superiori all'anno precedente", sia con il recupero della crescita del wholesale sia con lo sviluppo della distribuzione al consumatore finale, online e offline, "facendo leva su innovazione e ricerca".

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