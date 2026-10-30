Starbucks, nel quarto trimestre utili in crescita oltre le attese ma deludono i ricavi

(Teleborsa) - Starbucks ha chiuso il quarto trimestre, terminato lo scorso 27 settembre, con ricavi sotto le attese ma con utili oltre il consensus. In particolare, il fatturato è diminuito del 4% a 9,1 miliardi di dollari rispetto ai 9,22 miliardi stimati mentre l'utile per azione rettificato si è attestato a 0,80 dollari, in progresso del 54% e a fronte degli 0,71% attesi.



Nell'intero esercizio fiscale 2026, i ricavi netti consolidati sono aumentati del 2% a 37,9 miliardi di dollari, e l'utile per azione rettificato è stato pari a 2,72 dollari, segnando un incremento del 28% e del 27% a cambi costanti.



L'outlook

Per l'anno fiscale 2027, il colosso delle caffetterie stima che i ricavi netti consolidati diminuiranno di circa l'1% su base annua, di cui circa 700 milioni di dollari relativi alla 53a settimana. Il calo su base annua è dovuto principalmente alla transizione delle attività di vendita al dettaglio di Starbucks Cina a un modello di joint venture in licenza; In Nord America, le vendite comparabili delle caffetterie sono cresciute di circa il 4,0%;



Il margine operativo consolidato non-GAAP è atteso tra il 13,5% e il 14,0% e l'utile per azione non-GAAP tra $3,15 e $3,25, inclusi poco più di dieci centesimi relativi alla 53a settimana.



Le parole del management

"Abbiamo avuto un trimestre eccezionale e un anno fantastico, grazie alla nostra attenzione ai fondamentali e a ciò che da sempre contraddistingue Starbucks: caffè eccezionale, un momento di connessione e un'esperienza cliente di livello mondiale. Questo mi dà la certezza che le nostre performance siano durature", ha commentato Brian Niccol, presidente e amministratore delegato. "Back to Starbucks è nato come piano di rilancio. Ora è il nostro piano di crescita".



"Nell'anno fiscale 2026 siamo tornati alla crescita comparabile, abbiamo ampliato i margini e registrato utili più elevati, e intendiamo consolidare questi progressi nell'anno fiscale 2027", ha commentato Cathy Smith, chief financial officer. "Il recente aumento del dividendo e i piani per la ripresa del riacquisto di azioni proprie nell'anno fiscale 2027 sottolineano la nostra fiducia e la nostra attenzione rigorosa alla creazione di valore sostenibile a lungo termine."





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