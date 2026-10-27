Xylem taglia le stime di crescita per il 2026, titolo in caduta

(Teleborsa) - In forte ribasso a Wall Street il titolo Xylem che mostra un -12,11%, dopo aver rivisto al ribasso le previsioni per l’intero esercizio.



Risultati del terzo trimestre

Xylem ha registrato ordini pari a 2,3 miliardi di dollari, in crescita del 7% su base riportata e del 10% su base organica, mentre i ricavi si sono attestati a 2,2 miliardi, in calo del 3% su base riportata ma stabili su base organica. L'utile per azione (EPS) è aumentato del 34%, raggiungendo 1,25 dollari, mentre l’EPS rettificato è cresciuto del 5%, a 1,44 dollari. L’utile netto attribuibile a Xylem è stato pari a 291 milioni di dollari, con un margine netto del 13,2%, in aumento di 320 punti base. Il margine EBITDA rettificato è salito al 23,9%, con un incremento di 70 punti base su base annua, grazie ai risparmi di produttività e alla forte capacità di realizzare aumenti di prezzo, che hanno più che compensato l’inflazione, i minori volumi e gli effetti del mix.



Prospettive per il 2026: revisione al ribasso delle stime di ricavi e utili

Xylem ha rivisto le previsioni per l’intero esercizio 2026, stimando ricavi pari a circa 8,95 miliardi di dollari, in calo dell’1% su base riportata e stabili su base organica, rispetto alla precedente previsione di crescita del 2% su base riportata e del 2-3% su base organica. Il margine EBITDA rettificato è atteso al 23,2%, in aumento di 100 punti base rispetto al 2025. Tuttavia, la guidance sull’EPS rettificato è stata ridotta a 5,40-5,45 dollari, rispetto al precedente intervallo di 5,55-5,70 dollari, riflettendo un contesto operativo più complesso. Il margine del flusso di cassa libero è previsto intorno al 10,2%, al limite inferiore del precedente intervallo di stima.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend del produttore di sistemi di trasporto e trattamento dell'acqua rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.



Le implicazioni di breve periodo di Xylem sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 100,3 USD. Possibile una discesa fino al bottom 92,34. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 108,4.



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