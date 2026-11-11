GVS, il fatturato cresce di oltre il 6% nei primi nove mesi del 2026

GVS

crescita mid single digit a cambi costanti del fatturato consolidato rispetto all’esercizio 2025;

margine EBITDA normalizzato in crescita tra i 50 e i 100 punti base rispetto all’esercizio 2025;

leverage ratio previsto al 31 dicembre 2026 in un intorno di 2,0x.

(Teleborsa) - Nel corso deiha realizzatoconsolidati pari ad Euro 329,9 milioni, in crescita del 6,4% su base annua a cambi costanti e del 4,5% a cambi correnti rispetto ad 315,6 milioni nei primi nove mesi del 2025. La crescita organica è supportata dal contributo dei volumi e dei prezzi, mentre l’effetto cambi ha inciso negativamente principalmente per il deprezzamento del dollaro statunitense rispetto all’Euro. Neli ricavi sono stati pari a 114,8 milioni, con una crescita organica del 13,2%, in accelerazione rispetto al 3,3% registrato nel primo semestre, sostenuta dall’aumento dei volumi (+9,5%) e dai prezzi (+3,7%).L’è pari ad Euro 85,8 milioni, in crescita del 9,0% rispetto ad Euro 78,7 milioni nei primi nove mesi del 2025 (+11,0% a cambi costanti), con un margine sui ricavi pari al 26,0%, in miglioramento di 106 punti base rispetto al 24,9% del corrispondente periodo del 2025. Nell’EBITDA normalizzato è stato pari ad Euro 30,4 milioni, con un margine del 26,5%, in aumento di 192 punti base rispetto al terzo trimestre 2025.Il, al netto degli utili e perdite su cambi e del relativo impatto fiscale, si è attestato a Euro 37,5 milioni, in crescita del 3,3% rispetto allo stesso periodo del precedente esercizio, con un margine sui ricavi pari all’11,4%.L’al 30 settembre 2026 è pari ad Euro 253,5 milioni, rispetto ad Euro 240,1 milioni al 31 dicembre 2025. L’incremento di Euro 13,4 milioni è principalmente riconducibile all’esborso di Euro 19,2 milioni correlato all’offerta pubblica di acquisto volontaria parziale sulle proprie azioni, conclusasi nel mese di luglio. Escludendo tale operazione, l’indebitamento finanziario netto si è ridotto di Euro 5,8 milioni.A seguito dei risultati raggiunti nei primi nove mesi del 2026 e all’attuale visibilità sull’andamento del business, GVS conferma le previsioni dei risultati dell’esercizio 2026 comunicate e riviste al rialzo in sede di approvazione del Piano Industriale 2026-2028, pari a: