Risparmio postale, CDP e Poste approvano nuovo accordo: remunerazione fino a 1,95 miliardi l'anno

Forchetta più ampia rispetto al triennio 2024-2026

(Teleborsa) - I CdA di Cassa Depositi e Prestiti, in qualità di emittente, e di Poste Italiane , in qualità di distributore, hanno approvato i principali termini del nuovo accordo sul Risparmio Postale. L'intesa copre il quadriennio 2027-2030, un anno in più rispetto al precedente accordo, che riguardava il triennio 2024-2026.



Il Risparmio Postale comprende Libretti per circa 97 miliardi di euro e Buoni Fruttiferi Postali per circa 234 miliardi. Al precedente accordo, sulla base degli stock a fine 2023, i Libretti ammontavano a 92 miliardi, mentre i Buoni erano già a 234 miliardi. Si tratta della principale fonte di raccolta di CDP, che la utilizza per finanziare progetti a sostegno di territori, imprese e infrastrutture.



Secondo i termini approvati, la remunerazione annua riconosciuta a Poste per la raccolta e la gestione di Buoni e Libretti sarà compresa tra un minimo di 1,55 miliardi e un massimo di 1,95 miliardi di euro, fatte salve le condizioni specifiche previste dall'accordo. L'importo dipenderà anche dal raggiungimento degli obiettivi di raccolta netta concordati. Rispetto al triennio 2024-2026 il tetto massimo sale di 50 milioni, da 1,90 miliardi. Il pavimento resta invece di fatto invariato. Il precedente accordo fissava un minimo di 1,60 miliardi, che poteva però scendere fino a 1,55 miliardi se, in presenza di prodotti promozionali messi a disposizione da CDP, la raccolta netta fosse risultata inferiore a soglie predeterminate (ad esempio sotto i -12 miliardi nel 2024).



Questa volta viene indicata anche una remunerazione media attesa: circa 1,9 miliardi di euro l'anno, al raggiungimento degli obiettivi di raccolta e dei premi previsti. Il valore coincide con il tetto massimo del precedente accordo.



Resta invariata l'impostazione della remunerazione. Da un lato ci sono gli obiettivi di crescita della raccolta netta su Buoni e Libretti. Dall'altro un meccanismo misto, in parte legato a commissioni up-front e in parte a commissioni running, già adottato nel 2024 per garantire la sostenibilità del servizio.



Il nuovo accordo prevede inoltre alcune novità: maggiori investimenti in tecnologia, comunicazione e formazione, anche con soluzioni basate sull'intelligenza artificiale per l'assistenza ai risparmiatori e la semplificazione dei processi; iniziative per aumentare la visibilità dei prodotti e raggiungere una platea più ampia di risparmiatori, soprattutto tra i più giovani; prodotti promozionali per attrarre nuova liquidità e nuovi clienti e per incentivare il rinnovo dei Buoni in scadenza. Già l'accordo 2024-2026 puntava sull'adeguamento dell'offerta alla clientela più giovane e sugli investimenti in ottica omnicanale. Era motivato anche dalle sfide del cambio generazionale e delle ingenti scadenze attese dei Buoni.



L'accordo acquisirà efficacia con la sottoscrizione della convenzione tra CDP e il MEF per la gestione dei Buoni delle serie trasferite al MEF.

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