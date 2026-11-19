Sicurezza: da ENEA mappa pericolosità multipla di strade, ponti e ferrovie

(Teleborsa) - ENEA ha messo a punto uno strumento innovativo rapido e di facile utilizzo, denominato MHIA, che ha permesso di creare una mappa nazionale delle infrastrutture di trasporto esposte contemporaneamente a più pericoli naturali, come terremoti, frane e alluvioni. Grazie a questa innovazione ENEA ha classificato ad alta pericolosità circa 5 mila ponti stradali e 310 ponti ferroviari e a pericolosità medio-alta il 48% della rete stradale principale, il 58% dei ponti e viadotti stradali e il 66% dei ponti e viadotti ferroviari. Questi risultati sono contenuti in uno studio ENEA, pubblicato sulla rivista Infrastructures, che ha preso in esame 277 mila km di strade, 45,7 mila km di linee ferroviarie e oltre 190 mila tra ponti e viadotti.



L’innovazione mette insieme dati geografici e giudizi degli esperti sul peso dei diversi pericoli, integrando anche un controllo automatico sulla coerenza delle valutazioni. Inoltre, MHIA è stata integrata nella piattaforma web ENEA CI-RES dedicata alla resilienza delle infrastrutture critiche, in modo da fornire a gestori e autorità pubbliche anche una base per le valutazioni di rischio previste dalla normativa europea.



“MHIA può rappresentare un valido strumento di supporto alle decisioni per ispezioni e manutenzioni, per pianificare nuovi tracciati e prevenire emergenze”, spiega Maurizio Pollino, responsabile del Laboratorio ENEA di Analisi e modelli per le infrastrutture critiche e i servizi essenziali (Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili) e autore dello studio insieme a Gregorio D’Agostino ed Alberto Tofani. “Per elaborare i dati dell’intero territorio nazionale bastano uno-due minuti, il che permette di testare più scenari, cambiare i parametri e vedere subito come cambia la mappa dell’esposizione a pericolosità naturali, con risultati consultabili online e scaricabili in formati standard”.



Per quanto riguarda la distribuzione territoriale delle criticità, il quadro varia molto da regione a regione. La Calabria ha il profilo più critico, con solo il 23% delle strade in zone a basso rischio, per effetto di sismicità elevata, frane e piene improvvise dei torrenti. Seguono Campania ed Emilia-Romagna, dove la combinazione di pericoli moderati porta comunque a un'esposizione cumulativa alta. All’opposto Sardegna e Lombardia, dove oltre l’80% delle strade si trova in aree a bassa pericolosità multipla.



“Considerare più pericoli insieme è fondamentale: in Italia terremoti, frane, alluvioni e incendi insistono spesso sugli stessi territori e si amplificano a vicenda - un incendio che brucia un versante, per esempio, può innescare frane con le piogge autunnali - quindi valutarli separatamente può significare sottostimare il rischio”, evidenziano Gregorio D’Agostino e Alberto Tofani. “I prossimi passi sono integrare la vulnerabilità strutturale delle opere, avere dati in tempo reale, validare quantitativamente i risultati e arricchire l’analisi con ulteriori moduli elaborativi per una valutazione effettiva del rischio”.

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