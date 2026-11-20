Enea: “Ponti di luce” tra scienza, arte e innovazione per la città del futuro

(Teleborsa) - Smart city, comunità energetiche, digitalizzazione e resilienza. Sono queste le quattro direttrici su cui sarà focalizzata l’iniziativa "Ponti di luce", che coniugherà la ricerca scientifica con l’arte e la musica, in programma alla chiesa di San Giorgio Maggiore di Napoli venerdì 20 e sabato 21 novembre. Organizzato in collaborazione con ENEA dall’azienda napoletana ESA - Environmental Special Activities per i suoi trent’anni di attività, l’evento prevede la partecipazione di esperti del settore e di artisti per accendere i riflettori sulle sfide del futuro come la sostenibilità delle risorse naturali - tra cui l’acqua a cui sarà dedicata una tavola rotonda - la transizione energetica, la trasformazione digitale urbana, l’adattamento al cambiamento climatico e la mitigazione dei rischi.



Stefano Pizzuti, responsabile della Divisione ENEA Soluzioni e servizi per le infrastrutture critiche e le comunità energetiche, del Dipartimento Tecnologie Energetiche e fonti rinnovabili, interverrà alla tavola rotonda "Acqua e società civile e industriale in marcia verso il 2030", nella mattinata di venerdì 20. Il suo intervento verterà su resilienza, adattamento, innovazione e digitalizzazione. "L’acqua è un’infrastruttura energivora, che influisce sulle nostre bollette – osserva Pizzuti. Come possiamo fare per gestirla meglio e ridurre le bollette? Una delle soluzioni proposte da ENEA è la digitalizzazione, replicando la metodologia avanzata del PELL, il Public Energy Living Lab, una piattaforma metodologica e tecnologica da noi sviluppata per censimento, monitoraggio, raccolta dati e valutazione delle prestazioni energetiche delle infrastrutture pubbliche, principalmente l’illuminazione pubblica ma anche le scuole, come abbiamo già fatto in Basilicata, Lombardia e su tutto il territorio nazionale attraverso i bandi Consip Luce".



Migliorare la resilienza di un’infrastruttura critica come la rete idrica, che fornisce un servizio essenziale nei termini propri del recepimento italiano del 2024 della direttiva europea sulla resilienza delle entità critiche, individuando gli indici di rischio dovuti a calamità naturali o a eventi sismici legati ai territori in cui l’infrastruttura insiste, in modo da attuare azioni preventive, è fondamentale per la mitigazione del rischio stesso. "Un elemento cruciale è studiare le interdipendenze con le altre infrastrutture urbane, come ad esempio la rete elettrica per una corretta valutazione degli effetti a cascata che si possono generare e definire, quindi, uno scenario degli impatti complessivi su una città o su un territorio", aggiunge Pizzuti.



Anche l’arte può rappresentare un ottimo canale di comunicazione delle tematiche scientifiche al grande pubblico", conclude Pizzuti.



All’ingresso della chiesa di San Giorgio Maggiore, i visitatori saranno accolti dai ricercatori ENEA del Dipartimento Tecnologie energetiche e fonti rinnovabili, che illustreranno le attività di ricerca ENEA tramite materiale informativo e touch screen. Ogni ora ci sarà un tour guidato proprio dai ricercatori che spiegheranno dal punto di vista scientifico il messaggio offerto dalle opere d’arte e dalle installazioni esposte, sette per ciascun lato della navata e raggruppate per tematica.



Saranno presenti anche gli artisti Aga Wood, Anya Surgan, Amaranta Diamante, Ciro Vignes, Francesco Pontolillo D’Elia, Giorgio Finamore, Jacopo Masini, Jenny Filippetti, Marco Chiuchiarelli, Mario Damiano, Paolo Scognamiglio, Pasquale Pacilè, Serena Capinera e Tamara D’Amato. A chiusura della kermesse, il concerto del trombettista Fabrizio Bosso insieme allo "Spiritual Trio".

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