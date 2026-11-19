Walmart, terzo trimestre oltre attese con ricavi +4,5% a cambi costanti

La società ha alzato la guidance sull'esercizio fiscale 2027

(Teleborsa) - Walmart ha archiviato un terzo trimestre 2026 migliore delle attese con ricavi pari a 188,8 miliardi di dollari, in crescita del 5,2%, o del 4,5% a cambi costanti, a fronte di un consensus di 187,3 miliardi.



Le vendite globali dell'e-commerce sono aumentate del 17%, trainate dal ritiro in negozio e dalla consegna a domicilio. L'e-commerce di Walmart USA ha registrato un progresso del 23%.



Il margine di profitto lordo è salito di 28 punti base, trainato da Walmart USA, e l'utile operativo di 1,1 miliardi di dollari, pari a un +16,0% e un +5,5% a cambi costanti.



L'utile per azione rettificato, pari a 0,65 dollari (+4,8%), esclude l'impatto, al netto delle imposte, di una perdita di 0,03 dollari su partecipazioni e altri investimenti, e si confronta con gli 0,64 dollari stimati dagli analisti.



La guidance

La società ha alzato le previsioni sull'esercizio fiscale 2027 stimando ora vendite nette in crescita a cambi costanti tra il 4,9 e il 5,2% (precedente previsione 4-5%), un utile operativo adjusted in progresso tra l'8 e l'8,6% (7-8,5% precedente) e un eps adjusted tra 2,84 e 2,89 dollari (precedente 2,80-2,87 dollari).



Le parole del management

John Furner, Presidente e CEO di Walmart, commenta: "Abbiamo ottenuto risultati eccellenti, facendo crescere il nostro core business e guadagnando quote di mercato. La solidità del nostro modello omnicanale ci offre la possibilità di fare ancora di più. Dai programmi di abbonamento e dagli acquisti tramite agenti a nuove modalità di utilizzo dei nostri negozi e della rete di consegna, stiamo unendo il meglio di Walmart per servire al meglio i clienti e creare nuove opportunità di crescita."

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