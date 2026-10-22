SAP, crescita prodotti cloud supera le attese nel terzo trimestre

Per il 2026 punta a generare ricavi cloud verso la parte alta dell'intervallo di previsione di 25,8-26,2 miliardi di euro

(Teleborsa) - Nel terzo trimestre 2026 SAP ha registrato ricavi totali per 10,27 miliardi di euro, in crescita su base annua del 13% (+12% a tassi di cambio costanti), battendo le stime di consensus ferme a circa 10,1 miliardi.



Anche la crescita dei prodotti cloud è stata superiore alle attese, a dimostrazione del fatto che il boom dell'intelligenza artificiale non ha intaccato la domanda per le soluzioni offerte dal colosso software tedesco. I ricavi dal cloud sono cresciuti del 25% a tassi di cambio costanti, raggiungendo i 6,67 miliardi. Il dato supera la previsione media degli analisti, che si attestava a 6,57 miliardi, secondo i dati elaborati da Bloomberg.



Il portafoglio ordini cloud (cloud backlog) – un indicatore della crescita delle vendite prevista per i prossimi 12 mesi – si è attestato a 24,1 miliardi di euro, con un incremento del 26% a tassi di cambio costanti.



Il Gross profit è cresciuto del 12% a tassi di cambio costanti, attestandosi a 7,54 miliardi. L'utile operativo è aumentato del 18% a 3,03 miliardi con il relativo margine migliorato al 29,5% dal 28,3% di in anno fa. L'utile per azione è stato pari a 1,89 euro, in crescita del 19%, battendo le previsioni degli analisti che indicavano un valore di 1,82 euro.



Il commento del CEO Christian Klein



"Il terzo trimestre è stato eccezionale: il portafoglio ordini cloud (cloud backlog) è cresciuto del 26% a cambi costanti. La nostra strategia di "Autonomous Enterprise" non solo sta riscuotendo interesse, ma viene concretamente adottata. I nostri clienti stanno investendo nella tecnologia che ne costituisce la base: dalle infrastrutture cloud e dati alla nostra Business AI".



Il commento del CFO Dominik Asam



"Per la prima volta, SAP ha superato i 10 miliardi di euro di ricavi trimestrali complessivi e i 3 miliardi di euro di utile operativo non-IFRS, a riprova della solidità e della scalabilità del nostro modello di business. Il nostro approccio rigoroso alla gestione dei costi, unito al costante slancio del cloud, dimostra la nostra capacità di far crescere contemporaneamente sia il fatturato che i profitti".



Outlook



Il colosso tedesco del software ha aggiornato le proprie previsioni relative ai ricavi cloud e ai ricavi da cloud e software per il 2026. Punta ora a generare ricavi cloud verso la parte alta dell'intervallo di previsione, compreso tra 25,8 e 26,2 miliardi di euro a cambi costanti (2025: 21,02 miliardi di euro), con una crescita dal 23% al 25% a cambi costanti.



I ricavi da cloud e software sono ora proiettati verso la parte alta dell'intervallo di previsione, compreso tra 36,3 e 36,8 miliardi di euro a cambi costanti (2025: 32,54 miliardi di euro), con una crescita dal 12% al 13% a cambi costanti.



SAP ha confermato le previsioni di utile operativo compreso tra 11,8 e 12,2 miliardi a cambi costanti (2025: 10,42 miliardi di euro), con una crescita dal 13% al 17% a cambi costanti, e un flusso di cassa disponibile di circa 10 miliardi a cambi correnti (2025: 8,24 miliardi).



La crescita del portafoglio ordini cloud attuale, a tassi di cambio costanti, è prevista in lieve decelerazione (2025: 25%).



Infine, la società prevede inoltre che la crescita dei ricavi totali, a tassi di cambio costanti, nel 2026 si mantenga su livelli analoghi a quelli del 2025 (10,6%), per poi accelerare nel 2027.





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