TradeLab, KT&P conferma "Add" ma taglia il fair value a 3,3 euro

(Teleborsa) - Dopo i conti del primo semestre 2026, KT&P ha confermato la raccomandazione "Add" su TradeLab , società di business analytics e consulting quotata su Euronext Growth Milan, e ridotto il fair value a 3,30 euro da 4,08, contro un prezzo corrente di 2,20 euro, con un potenziale del 50%. Nel semestre i ricavi di vendita (inclusa la variazione dei lavori in corso) crescono del 9,9% a 3,2 milioni, grazie alle Platforms (+12,4% a 1,5 milioni, il 46% dei ricavi, con il primo contributo di Obiettivo Europa, acquisita da Mare Group) e all'Advisory 1to1 (+7,8% a 1,7 milioni, su progetti per la Pubblica Amministrazione).



Le stime



Per il 2026 KT&P stima ricavi a 7,0 milioni (+15,7%, ma 6,4% sotto la stima precedente), per effetto delle Platforms riviste al ribasso del 12,0% a 3,5 milioni, che prevedevano una crescita più ripida nel secondo semestre e includevano Marker Web, ancora in ottimizzazione. L'Ebitda è atteso a 1,0 milioni (+32,8%, 15,9% sotto la stima precedente), con margine del 13,5% (15,0% prima), e la cassa netta a 0,8 milioni (1,0 prima). Dal 2027 sono attesi contributi da QueryLab, GeoAction e Marker Web, a un ritmo più lento, con ricavi 2029 inferiori del 9,7% alla stima precedente.





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