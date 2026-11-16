Rino Petino, ValueTrack avvia la copertura con fair value di 2,90 euro
La maggior parte della crescita futura deriverà dal canale retail
(Teleborsa) - Gli analisti di ValueTrack hanno avviato la copertura con un fair value di 2,90 euro sul titolo Rino Petino, società pugliese che opera come partner operativo per marchi internazionali di abbigliamento sportivo e moda attraverso la divisioni retail (B2C) e quella wholesale/agenzia (B2B).
Il broker evidenzia che il "mercato italiano dell'abbigliamento è un settore maturo da circa 22,7 miliardi di euro (+0,7% su base annua, fonte SITA Ricerca), caratterizzato da una crescita trainata dai prezzi, a fronte di volumi stabili. L'abbigliamento sportivo – categoria core del Gruppo e unico segmento a registrare ancora una crescita in termini di volumi – dovrebbe raggiungere gli 8,3 miliardi di euro entro il 2030, con un tasso di crescita composto annuo (CAGR) di circa il 2% (fonte Euromonitor). La domanda sta diventando sempre più polarizzata". Il vantaggio competitivo di Rino Petino, aggiungono gli esperti, "risiede proprio nella capacità di selezionare i marchi più dinamici e di proporli ai consumatori attraverso entrambi i propri canali distributivi".
ValueTrack stima che la maggior parte della crescita futura deriverà dal canale retail: "sulla base della pipeline concordata con i brand, prevediamo che la rete raggiungerà i 43 punti vendita entro il 2030, con vendite retail in crescita a un CAGR di circa il 16%, a fronte di un segmento wholesale sostanzialmente stabile", precisano gli analisti. Essi prevedono che il valore della produzione salirà da 36,3 milioni di euro a 53,9 milioni di euro (CAGR dell'8,2%) e che l'EBITDA raddoppierà, raggiungendo i 5,6 milioni (con un margine che passerà dal 7,6% a circa il 10,3%). Il piano è "in larga misura autofinanziato, grazie a un modello a basso rischio e a un capitale circolante netto negativo". Gli analisti ipotizzano l'assenza di nuove aperture oltre il 2029E, il 2030E si configura come una fase di regime: gli investimenti scendono a 1,3 milioni e l'EFCF (flusso di cassa disponibile per l'equity) si attesta a 2,7 milioni annui.
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