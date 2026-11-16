Rino Petino, ValueTrack avvia la copertura con fair value di 2,90 euro

La maggior parte della crescita futura deriverà dal canale retail

(Teleborsa) - Gli analisti di ValueTrack hanno avviato la copertura con un fair value di 2,90 euro sul titolo Rino Petino , società pugliese che opera come partner operativo per marchi internazionali di abbigliamento sportivo e moda attraverso la divisioni retail (B2C) e quella wholesale/agenzia (B2B).



Il broker evidenzia che il "mercato italiano dell'abbigliamento è un settore maturo da circa 22,7 miliardi di euro (+0,7% su base annua, fonte SITA Ricerca), caratterizzato da una crescita trainata dai prezzi, a fronte di volumi stabili. L'abbigliamento sportivo – categoria core del Gruppo e unico segmento a registrare ancora una crescita in termini di volumi – dovrebbe raggiungere gli 8,3 miliardi di euro entro il 2030, con un tasso di crescita composto annuo (CAGR) di circa il 2% (fonte Euromonitor). La domanda sta diventando sempre più polarizzata". Il vantaggio competitivo di Rino Petino, aggiungono gli esperti, "risiede proprio nella capacità di selezionare i marchi più dinamici e di proporli ai consumatori attraverso entrambi i propri canali distributivi".



ValueTrack stima che la maggior parte della crescita futura deriverà dal canale retail: "sulla base della pipeline concordata con i brand, prevediamo che la rete raggiungerà i 43 punti vendita entro il 2030, con vendite retail in crescita a un CAGR di circa il 16%, a fronte di un segmento wholesale sostanzialmente stabile", precisano gli analisti. Essi prevedono che il valore della produzione salirà da 36,3 milioni di euro a 53,9 milioni di euro (CAGR dell'8,2%) e che l'EBITDA raddoppierà, raggiungendo i 5,6 milioni (con un margine che passerà dal 7,6% a circa il 10,3%). Il piano è "in larga misura autofinanziato, grazie a un modello a basso rischio e a un capitale circolante netto negativo". Gli analisti ipotizzano l'assenza di nuove aperture oltre il 2029E, il 2030E si configura come una fase di regime: gli investimenti scendono a 1,3 milioni e l'EFCF (flusso di cassa disponibile per l'equity) si attesta a 2,7 milioni annui.

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